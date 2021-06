Almeno 10 delle 12 Ipo di Borsa Italiana targate 2021 sono sbarcate finora sul segmento Aim di Borsa italiana dedicato alle Pmi. Un vento a favore destinato a soffiare ancora visto l’appeal dei mercati azionari, tra tassi a zero e inflazione, e considerato che il bonus per l’Ipo delle Piccole e medie imprese è stato prorogato di un altro anno fino al 31 dicembre 2021. Quali società sono in pipeline per l’anno? L’ultima matricola sul mercato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati