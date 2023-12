Ogni 39 secondi un hacker riesce a infiltrarsi in un sistema e ogni giorno vengono rubati circa 3,8 milioni di record tramite violazioni.

A questo ritmo, i costi globali della criminalità informatica saliranno fino a 10,5 mila miliardi di dollari annui entro il 2025. La mancata prevenzione può costare davvero cara. E dunque tra il 2021 e il 2025, la spesa annua cumulativa in cybersecurity dovrebbe raggiungere nel mondo 1,75 mila miliardi di dollari, secondo i dati di Cybersecurity Ventures. Tanto che il settore crescerà nell'ordine del 14% quest'anno, giura Gartner. Senza contare che l'inizio delle tensioni geopolitiche aumenta certamente il rischio di attacchi significativi. Con nuove minacce da Russia, Iran e Cina. La nuova tecnologia implementata per sfruttare i benefici e proteggersi dagli effetti dell'IA diverrà fondamentale nei prossimi mesi e anni. Ecco perché i responsabili della sicurezza informatica sanno bene di non poter abbassare la guardia. Non a caso, sicurezza informatica e intelligenza artificiale (IA) assorbono l'intero budget dedicato alla tecnologia, oltre a essere fortemente correlati. L'integrazione di IA consentirà di rendere più efficaci gli stessi sistemi di protezione. E si vede bene anche nei numeri quanto la crescente percezione del rischio sta favorendo gli utili delle aziende che si occupano di sicurezza informatica. A mettere in fila le storie più brillanti sul mercato sono gli esperti di WisdomTree. Per società come Datadog, ad esempio, la crescita dei ricavi del 25% su base annua ha posto fine a una serie di cinque trimestri consecutivi di decelerazione del fatturato. E la previsione di crescita dei ricavi per il trimestre promette un altro +21%. Anche l'annual recurring revenue di Rapid7 è aumentato del 14% su base annua, battendo il consenso. Palo Alto Networks, da parte sua, manterrà una crescita del fatturato compresa tra il 15 e il 19%. Il gruppo ha anche annunciato l'intenzione di acquisire Dig Security, società che opera nel settore della protezione dei dati, ma potrebbe arrivare a dama anche l'acquisizione di Talon, più adatta a occuparsi principalmente di sicurezza degli accessi. Del resto, nel tempo, Palo Alto Networks ha dimostrato di riuscire ad acquisire aziende leader, parteciparele ad accedere ai finanziamenti e consentire loro di crescere.

PARACADUTE E VANTAGGI