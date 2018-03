Mediaworld annuncia licenziamenti, lavoratori in sciopero oggi e domani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

per lache coinvolge oltredella società di distribuzione di elettronica di consumo Mediamarket - sul mercato con le insegne- a rischio occupazione . La mobilitazione è stata indetta unitariamente daiFilcams Cgil, Fisascat Cisl e UIltucs contro le annunciate chiusure dei punti vendita di Grosseto e Milano Stazione Centrale, il trasferimento della sede di Curno in provincia di Bergamo a Verano Brianza e contro la decisione unilaterale di eliminare dal 1° maggio 2018 il bonus presenza e la maggiorazione economica del 90% prevista per il lavoro domenicale.Ad aggravare la situazione l'imminente scadenza del, prorogato fino al 30 aprile 2018, nei 17 punti vendita Mediaworld di Cosenza, Sassari, Molfetta, Genova, Roma, Torino, Caserta e Napoli e le intenzioni annunciate di risolvere definitivamente i 150 esuberi dichiarati. I sindacati, in un nuovo comunicato diramato sui luoghi di lavoro, puntano il dito contro l'incapacità aziendale di rilanciarsi sul mercato a causa di un «sistema informatico vetusto, il layout degli accessori per la telefonia, unico segmento di prodotto con margini alti, vecchio e confusionario e politiche dei prezzi on-line non abbastanza competitive», che fanno il paio con una «non adeguata formazione del personale».