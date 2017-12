Giro di vite sul marketing telefonico tutte le chiamate saranno riconoscibili

di sonia ricci

ROMA - Il Parlamento prova a mettere fine alledegli. Diventa obbligatorio rendere riconoscibili i numeri dei call center e allo stesso tempo si potranno iscrivere al cosiddetto Registro pubblico delle opposizioni anche i numeri di cellulare. Il provvedimento contro le telefonate commerciali aggressive, promosso da Jonny Crosio della Lega Nord, diventa legge. Il testo, già approvato da Montecitorio, ieri ha ricevuto il via libera definitivo della commissione Trasporti del Senato.L'ok è stato deciso in sede deliberante. ovvero attraverso un iter speciale e più veloce per l'approvazione delle leggi che non necessita del passaggio in aula. Nel dettaglio, la nuova legge introduce un doppio prefisso antiscocciatori.Saranno infatti due iper i call center, uno che contraddistinguerà le chiamate commerciali e un altro per le indagini statistiche. Sarà l'Authority per le comunicazioni a decidere i nuovi prefissi entro il mese di marzo 2018. È stato introdotto, poi, il numero richiamante: fino ad oggi, se si trovavano chiamate perse sul telefono mobile da parte di un call center o altri operatori non era possibile richiamare, ora invece sì...