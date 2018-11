Bruxelles boccia la manovra italiana: «Porterà austerità, debito al 131%»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Bruxelles ha deciso di confermare la bocciatura del progetto di legge di bilancio 2019 e di concludere che l'Italia non rispetta la regola di riduzione del debito. In sostanza, l'Italia sta violando le regole del patto di stabilità. Si tratta del primo atto verso l'apertura di una procedura per deficit eccessivo.LEGGI ANCHE Salvini: «Lettera Ue, aspetto quella di Babbo Natale» La manovra italiana vede un «non rispetto particolarmente grave» delle regole di bilancio, in particolare della raccomandazione dell'Ecofin dello scorso 13 luglio. È quanto rileva la Commissione Ue nella valutazione adottata oggi. È con «rammarico» quindi che Bruxelles «conferma» la sua precedente valutazione della bozza del bilancio dell'Italia.«Il debito italiano rimarrà attorno al 131% per i prossimi due anni. Non vedo come perpetrare questa vulnerabilità potrebbe aumentare la sovranità economica. Invece, credo che porterà nuova austerity. Con quello che il Governo italiano ha messo sul tavolo, vediamo un rischio che il Paese cammini nel sonno verso l'instabilità. Spero che questo rischio sia evitato», ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis.«In una situazione di debito molto alto, l'Italia sta essenzialmente pianificando una spesa aggiuntiva significativa, invece della necessaria prudenza di bilancio. Inoltre, voglio dire che l'impatto di questa manovra sulla crescita sarà probabilmente negativo dal nostro punto di vista. Non contiene misure significative per rafforzare il potenziale di crescita, anzi, possibilmente il contrario», ha aggiunto Dombrovskis.«Il governo è convinto della validità dell'impianto della manovra: ci confronteremo con Juncker sabato sera e spero che confronteremo le nostre posizioni». Così il premier Giuseppe Conte commentando la bocciatura della manovra da parte di Bruxelles. «L'Ue parla del debito del 2017, quindi quello del precedente governo», ha aggiunto Conte. «Sabato sera con Juncker confido in un confronto costruttivo, rivedremo le rispettive posizioni e valuteremo come andare avanti», ha proseguito.Nessuna modifica alla manovra ma una dettagliata spiegazione degli obiettivi e dei parametri contenuti nella legge di bilancio. È questa, a quanto si apprende da fonti M5s di Palazzo Chigi, l'intenzione del premier Giuseppe Conte a fronte della bocciatura della manovra da parte dell'Ue. Conte spiegherà in dettaglio a Juncker la manovra e il suo senso, «al di là dei numerini». Perché, si ribadisce, «i nostri economisti la ritengono adeguata». La spiegazione sarà contenuta in un dossier di «tante pagine e molto tecnico».«Sono molto preoccupato. Oggi la Commissione europea esprime l'ennesima valutazione negativa sulla manovra del governo italiano, che oltre a violare le regole che ci siamo dati, non stimola investimenti e crescita. Siamo isolati, lo spread è stabilmente sopra i 300 punti, la borsa è ai minimi dal 2016, abbiamo già perso 300 miliardi, cresce la sfiducia degli imprenditori». Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani su Facebook.