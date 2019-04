Juventus giù a Piazza Affari, la sconfitta con l'Ajax manda in fumo 299 milioni

In termini di capitalizzazione di Borsa, la sconfitta di ieri è costata 299 milioni di euro alla Juventus. Bene invece la squadra vincente, che ha guadagnato l'8,45% a 18,6 euro sulla piazza di Amsterdam

La sconfitta con l'Ajax e l'addio alla Champions non costano solo l'ennesima delusione europea alla Juventus . L'eliminazione dall'Europa costa infatti al club bianconero circa 13 milioni, che sarebbero diventati oltre 30 se la squadra di Massimiliano Allegri fosse riuscita ad aggiudicarsi la coppa tanto inseguita (senza contare un'altra decina di milioni di incassi da spettatori per le partite allo Stadium).E infatti oggi la reazione a Piazza Affari è stata pesante: i titoli sono crollati chiudendo in calo del 17% a 1,38 euro.Gli incassi della Juventus dalla Champions quest'anno si fermano, calcola Calcio e finanza , a 94 milioni. Un gruzzolo che comunque non basta a ripagare il mega investimento da oltre 100 milioni (escluso lo stipendio da 30 milioni netti all'anno) fatto per portare Ronaldo a Torino.