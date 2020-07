Imu, taglio del 20% se si paga in conto corrente: ecco le novità del Dl rilancio

Imu, taglio fino del 20% dell'imposta se si paga in conto corrente, tramite la domiciliazione bancaria: è una delle novità del decreto Rilancio. Ma l'agevolazione non vale solo per l'Imu. Lo sconto fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle entrate tributarie e patrimoniali, come ad esempio l'Imu, a condizione che chi paga utilizzi la domiciliazione bancaria, vale a dire l'addebito direttamente sul proprio conto corrente: è tra le novità al Dl rilancio approvate in commissione Bilancio alla Camera.

Bonus vacanze al via ma pochi hotel lo accettano: ecco perché

Busta paga più pesante, limite contanti e bonus vacanze: tante novità a luglio



L'emendamento, a prima firma Massimo Garavaglia, che si intitola «premio a chi paga», lascia dunque un margine di manovra fiscale agli enti territoriali che possono scegliere di applicare lo sconto con una «propria delibera».

Ultimo aggiornamento: 13:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA