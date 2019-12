Ex Ilva, domani l'udienza contro la procedura di retrocessione dei rami d'azienda di ArcelorMittal. È stata confermata, infatti, l'udienza di domani al Tribunale di Milano della causa civile sul ricorso cautelare d'urgenza dell'Ilva in Amministrazione straordinaria, contro la procedura di retrocessione dei rami d'azienda di ArcelorMittal. Lo si apprende da fonti Ilva in As, i cui legali ieri avevano chiesto di differire la decisione. Il giudice Claudio Marangoni, presidente della sezione materie d'impresa, oggi ha risposto all'istanza affermando che «si provvederà all'udienza del 20 dicembre 2019, già fissata, sentite tutte le parti».

L'udienza che domani verrà fissata verosimilmente per la metà di gennaio sarà decisiva per il procedimento cautelare e d'urgenza sull'addio di ArcelorMittal all'ex Ilva annunciato lo scorso 4 novembre. Infatti, se non si raggiungerà un'intesa di massima, la controparti dovranno discutere la causa davanti al giudice Claudio Marangoni. Intanto le discussioni sulle trattative relative all'operazione per rivitalizzare il polo siderurgico - che si erano arenate lunedì scorso sugli aspetti economici -, sono in corso.

