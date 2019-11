© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo ' scudo penale ' non è una condizione che consente il recesso del contratto da parte di ArcelorMittal . È questo uno dei punti del ricorso con urgenza e cautelare, ex articolo 700, che verrà presentato nei prossimi giorni, comunque in settimana, in Tribunale a Milano, dai legali dei commissari straordinari. Altro punto contestato nel ricorso dei commissari riguarda Afo2, l'altoforno che, al contrario di quanto sostiene la multinazionale nel suo atto di recesso, non è spento.