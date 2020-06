Gualtieri: «Scostamento di bilancio entro luglio per alleggerire il peso del Fisco sulle imprese»

Il mistro dell'Economia Roberto ​Gualtieri annuncia alla Camera uno scostamento di bilancio entro luglio per alleggerire il peso del Fisco sulle imprese più colpite dalla crisi causata dalla pandemia di Covid19. Il governo, dunque, chiederà l'autorizzazione a un nuovo scostamento di bilancio prima di metà luglio, quando punta a varare un nuovo decreto per far slittare ulteriormente gli adempimenti fiscali delle imprese più colpite dalla pandemia e «alleggerire sostanzialmente il carico fiscale delle imprese che hanno subito maggiormente l'impatto del coronavirus», ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri alla Commissione Bilancio della Camera. Gualtieri ha parlato di un possibile slittamento «oltre il 2020» che pertanto necessiterà di una «conseguente autorizzazione di spesa».

Idea Conte: incentivi Fisco alle aziende per non usare la Cig. Incentivare le aziende a non utilizzare la cassa integrazione, in cambio di una robusta defiscalizzazione del costo dei lavoratori. È una proposta del premier Giuseppe Conte, sulla quale il presidente del Consiglio ha chiesto al presidente Inps Tridico di formulare un parere. Il premier vorrebbe presentarla con la ministra Nunzia Catalfo: consentirebbe - è la convinzione- di favorire la ripresa delle attività dal lato della offerta, portando a un sostanzioso risparmio delle risorse stanziate per gli ammortizzatori sociali e consentirebbe ai lavoratori di rimanere in attività usufruendo della retribuzione piena.

FI: no a nuovo scostamento di bilancio a scatola chiusa. «Deve tornare la centralità del Parlamento, a partire proprio dal decreto rilancio che stiamo esaminando: il confronto non può essere solo formale, anche perché i provvedimenti fino ad ora varati sono stati resi possibili dal voto delle opposizioni sugli scostamenti di bilancio. E a questo proposito voglio ribadire che Forza Italia non voterà un terzo scostamento a scatola chiusa». Lo ha detto Mariastella Gelmini, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati.

Ultimo aggiornamento: 22:06

