«Non capisco perché mettere in allarme un intero settore strategico per il nostro Paese come il turismo. Lo ha già detto con chiarezza al Ttg di Rimini la sottosegretaria Bonaccorsi e lo ripeto per stroncare queste voci: l'aumento dell'Iva dal 10 al 22% per hotel e ristoranti non esiste e non esisterà». Così il ministro per i Beni culturali e il Turismo,, a proposito del rischio di un aumento dell'Iva sugli hotel in manovra a cui si è contrapposto il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca.