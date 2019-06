G20, Tria annuncia: «Sul deficit andremo sotto intorno al 2,2-2,1%»

Minibot, ira di Salvini e Di Maio: «Tria dice no? Allora trovi soluzioni, imprese vanno pagate» Sui minibot, suggeriti dalla Lega per saldare i debiti arretrati della pubblica amministrazione, «non credo che ci sia una discussione interessante perché abbiamo discusso di alcune opinioni, ma non è una questione principale che andremo a trattare a livello di governo».

I ministri delle finanze e i banchieri centrali del g20 hanno concordato sulla necessità di riformale le regole della tassazione internazionale sulle grandi industrie tecnologiche. Il G20 - è scritto nel comunicato diffuso al termine dei lavoro - ha votato per continuare la propria cooperazione per un «sistema di tassazione internazionale globalmente equilibrato, sostenibile e moderno. Salutiamo favorevolmente gli obiettivi raggiunti nella trasparenza internazionale, inclusi i progressi negli scambi automatici sulle informazioni per finalità fiscali».

Crescita bassa e timori per i dazi. È quanto emerge dal comunicato finale del G20 finanziario di Fukuoka. La crescita globale si sta stabilizzando ed è generalmente ritenuta proiettata verso un aumento moderato nel 2019 e nel 2010: tuttavia, «la crescita resta bassa e i rischi restano orientati verso il basso». Il G20 rimarca la preoccupazione per «le tensioni commerciali e geopolitiche» che si «sono intensificate. Continueremo ad affrontare questi rischi e a essere pronti ad agire per prendere ulteriori azioni».Sul deficit «andremo sotto intorno al 2,2-2,1%»: lo ha affermato, a margine del G20 finanziario, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, per il quale «le aspettative sono quelle scritte nel Def».