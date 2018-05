Allarme Fed su Deutsche Bank: «Problematiche le attività in Usa»

La Fed ha defiinito

delle attività americane di Deutsche Bank. L'indiscrezione è del Wall Street Journal. La banca tedesca già l'anno scorso fu bocciata dalla banca centrale americana ma prima d'ora non ne era stata data notizia. Lo status «condizioni problematiche» - uno dei più bassi ad essere usati dalla Fed - ha condizionato le scelte dell'istituto di credito nel ridurre l'assunzione di rischi in aree come il trading e la concessione dei prestiti. Questo status significa anche che le decisioni del gruppo tedesco sulle assunzioni e sui licenziamenti di top manager in Usa devono passare dalla Fed. Stando al Wsj, anche l'esborso di una buonuscita e cambiamenti degli incarichi di lavoro del personale richiedono l'ok della Fed. Stando alle fonti anonime citate, l'azione punitiva della Fed - che in Usa è il principale regolatore per le banche - ha pesato negativamente sulle relazioni di Deutsche Bank con altri regolatori come la Federal Deposit Insurance Corp (che in Usa garantisce i depositi bancari).

«problematiche» le condizioni