Disoccupazione stabile ad aprile è all'11,2%. Ma quella giovanile risale al 33,1

Ad aprile il tasso di disoccupazione resta stabile all'11,2%. Lo rileva l'Istat, spiegando che per effetto degli arrotondamenti la variazione rispetto al mese precedente è corrispondente a zero. «Dopo i livelli massimi della fine del 2014, la disoccupazione è tornata sui livelli della seconda metà del 2012», su cui viaggia ormai già da tempo, spiega l'Istat. Tuttavia la stima delle persone in cerca di occupazione registra un aumento dello 0,6% (+17 mila) su marzo e dello 0,8% (+24 mila) su base annua. Il numero dei disoccupati si attesta così a 2 milioni 912 mila.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In aumento, invece il tasso di disoccupazione giovanile che per i ragazzi tra i 15 e i 24 anni risale al 33,1%.