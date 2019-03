Ronaldo fa volare la Juventus anche in Borsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

con la tripletta che ha demolito l'Atletico Madrid ha fatto volare laai quarti di finale di, ma anche a far rimbalzare in alto il titolo del club bianconero in. I titoli della Vecchia Signora hanno infatti chiuso con un rialzo del 17,4% a 1,436 euro, dopo essere schizzati del 30% in avvio di seduta. Il balzo ha permesso alla Juve di recuperare 214,5 milioni di euro di capitalizzazione, riportando il titolo sullo stesso livello a cui quotava prima della sconfitta aldi Madrid, lo scorso 20 febbraio, quando la Juventus perse 2 a 0 rischiando una precoce eliminazione dalla, vero obiettivo stagionale.L'accesso ai quarti, solo in premi dell, vale 10,5 milioni di euro, a cui se ne aggiungeranno altri 31 se lariuscirà a rompere l'incantesimo che da oltre vent'anni le impedisce di sollevare la. Untesoretto che non considera i proventi del market pool (cioè i diritti televisivi redistribuiti dalla Uefa) e gli incassi albotteghino, che ieri all'hanno toccato la cifra record di 5,5 milioni.Nel complesso si tratta di un gruzzolo da oltre 50 milioni, che si potrebbe aggiungere agli 82,4 finora incassati dalla. Milioni importanti per il bilancio della Juve, destinato a chiudersi in rosso per effetto della costosa campagna acquisti che ha portatoin bianconero, facendo lievitare il debito finanziario netto a 384,3 milioni di euro.Ma l'entusiasmo insi spiega anche con i benefici in termini di visibilità che la permanenza nella massimacompetizione continentale assicura alla Juve, ritornata tra le favorite grazie a una impeccabile prestazione corale e dagli acuti del suo uomo-immagine. Visibilità che alimenta altre fonti di ricavo importanti come le sponsorizzazioni, la pubblicità e la vendita di prodotti e licenze, che nel primo semestre dell'anno hanno rappresentato più di un quarto dei 330 milioni fatturati dalla Juve.