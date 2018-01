Che cos'è la Flat tax: come funziona e cosa comporterebbe per l'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il grande cavallo di battaglia del, in questa campagna elettorale, sembra essere proprio la cosiddetta '' o 'tassa forfettaria':, segretario della Lega, ne parla da tempo, così come. Il leader di Forza Italia, negli ultimi mesi, ha rilanciato con forza questa proposta: ecco di cosa si tratta, cosa comporterebbe per l'Italia e quali pro e contro avrebbe una simile misura fiscale.Con la 'Flat tax', il sistema fiscale diventerebbe, con unaper ogni fascia di reddito. Sparirebbero così i cinque scaglioni di reddito, che hanno aliquote che vanno dal 23% fino al 43%, per i redditi più alti. Con la 'Flat tax' verrebbe quindi introdotta un'aliquota unica per, compresi quelli più alti. Ed è qui che sorgono le prime controversie: la stessa percentuale, su redditi diversi, non avrebbe lo stesso peso. Un esempio: il 20% su uno stipendio di 1000 euro (200 euro), avrebbe un peso maggiore rispetto alla stessa percentuale su un reddito di 10mila euro (2000 euro). Viene quindi a crearsi un primo problema, relativo all'equità fiscale, che solo in parte potrebbe essere risolto dall'introduzione di una '' per i redditi più bassi. Misure che, insieme all'introduzione di '' e all'innalzamento delle, dovrebbero tutelare le fasce più deboli e povere della popolazione. Il dubbio maggiore, in questo caso, riguarda lenecessarie per introdurre questi nuovi sistemi.Un'altra critica che viene mossa alla 'Flat tax' riguarda la possibiledella misura. L'della Costituzione della Repubblica, infatti, recita chiaramente: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». Unache verrebbe meno, ovviamente, con l'introduzione della 'Flat tax'.Secondo il centrodestra, che sta portando avanti con decisione questa proposta, la 'Flat tax' permetterebbe di combattere l', incentivando chi guadagna di più a dichiarare il proprio reddito risparmiando rispetto all'aliquota attualmente fissata. Il problema, in questo caso, è che la 'Flat tax' riguarderebbe l'e l', andando a colpire i lavoratori dipendenti che già pagano le tasse, in quanto vengono automaticamente detratte dal reddito, ma non, ad esempio, l', uno dei principali campi che favoriscono in Italia l'evasione fiscale.Altra questione spinosa: la definizione dell'aliquota unica.ha sempre parlato di una aliquota pari al 15%, ma sembra essersi accorto della 'sparata' e, in termini più realistici, ora sarebbe concorde connel fissarla. Quali e quanti benefici potrebbe apportare la 'Flat tax' in Italia resta un enorme interrogativo, anche alla luce delle coperture necessarie per sostenerla. Secondo, professore di Economia all'Università di Torino, la 'Flat tax' potrebbe essere introdotta nel nostro paese ma solo se applicata allee non alle persone fisiche. Il paragone con i paesi europei che l'hanno introdotta nel proprio sistema fiscale, d'altronde, non reggerebbe: nell'Europa occidentale non esiste alcuna aliquota unica, mentre nell'Est la 'Flat tax' coinvolge diversi stati in maggioranza appartenenti al vecchio blocco sovietico (Russia, Estonia, Lettonia, Lituania, Ucraina, Slovacchia, Serbia, Romania e Georgia). Paesi con un'economia ed un'estensione territoriale, nella stragrande maggioranza dei casi, troppo diverse da quelle dell'Italia e dell'Europa occidentale.