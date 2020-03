Questo lunedì si calcola che in Lombardia circa due milioni di persone lavoreranno da casa, la metà degli occupati complessivi. Per la Fondazione studi consulenti del lavoro in Italia ci sono 8,3 milioni di potenziali smart worker, la maggior parte dei quali si trova proprio al Nord, dove stando alle stime ammontano a più di 5 milioni i dipendenti in condizione di lavorare da casa se necessario. L’ultimo decreto anti-coronavirus che ha chiuso la Lombardia e posto il lucchetto ad altre 14 province in Veneto,...

Ultimo aggiornamento: 10:35

