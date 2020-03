Coronavirus, a Malta positiva bimba italiana di 12 anni: è tornata dalla vacanza in Trentino

Primo caso di coronavirus a Malta: si tratta di una dodicenne italiana che si trova già in quarantena auto-imposta. Lo ha annunciato il ministro della Salute maltese Chris Fearne, citato dal Times of Malta. La ragazza e la famiglia vivono a Malta, ed erano rientrati martedì da una vacanza in Trentino passando per Roma. La ragazza ha iniziato a sentirsi male giovedì e, anche prima di aver contattato il medico, lei e la famiglia si erano messi in quarantena. «I loro contatti con altre persone sono stati minimi», ha detto Fearne.

l ministro Fearne ha sottolineato che la famiglia italiana all'arrivo ha seguito le prescrizioni e si è auto-isolata. «La ragazza non è andata a scuola ed i suoi genitori non sono andati al lavoro e non sono usciti dalla loro abitazione». Restano per il momento invariate le misure di contenimento nel Paese, che chiedono l'auto-quarantena volontaria solo per le persone provenienti dai paesi asiatici infetti e da quattro regioni del nord Italia. Ulteriori restrizioni, ha specificato il ministro, al momento non sono state ancora raccomandate né dall' Oms né dalle autorità sanitarie europee.

I sindacati dei medici di Malta chiedono lo stop dei voli dal Nord Italia. Le associazioni dei medici e degli operatori sanitari maltesi (Mam e Uhm), che già nei giorni scorsi si erano dette scettiche sull'efficacia delle misure prese dal governo contro l'epidemia di coronavirus, ha chiesto l'immediato blocco dei collegamenti aerei con il nord Italia e l'introduzione della quarantena obbligatoria per chi proviene dalle zone dichiarate infette. Lo riporta l'edizione online del Malta Independent. Le associazioni di categoria avevano già reso noto di ritenere inadeguato sia il mantenimento di tutti i 20 collegamenti aerei quotidiani con l'Italia sia l'appello alla auto-quarantena volontaria chiesto ai passeggeri in arrivo da Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, Cina (inclusa Hong Kong), Singapore, Giappone, Iran e Corea del Sud.



