Coronavirus, dal Cdm via libera al decreto legge per le imprese. Conte: «Liquidità per 400 miliardi»

Via libera da Palazzo Chigi al decreto legge per la liquidità delle imprese nell'ambito del coronavirus. È terminato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri, che dopo una lunga "gestazione" durata l'intera giornata, il Cdm ha dato disco verde al dl per la liquidità delle imprese.

Coronavirus, dl imprese: intesa su pacchetto liquidità, garanzia al 100% per le piccole e medie imprese

Coronavirus, fisco, golden power e prestiti: tutti gli aiuti del Decreto per le imprese

«Quando tutto sarà finito ci sarà una nuova primavera e la vivremo tutti insieme per l'Italia», ha spiegato Conte. «Abbiamo adottato uno strumento molto efficace per tutelare tutte le imprese che svolgono una qualche attività di rilievo strategico - ha spiegato il premier - Attraverso il potenziamento del golden power potremo controllare operazioni societarie e scalate ostili non solo nei settori tradizionali, ma in quelli assicurativo, creditizio, finanziario, acqua, salute, sicurezza. È uno strumento che ci consentirà di intervenire nel caso ci siano acquisizioni di partecipazioni appena superiori al 10% all'interno dell'Ue».

«Lo Stato offrirà una garanzia perché i prestiti avvengano in modo celere, spedito. Potenzieremo il fondo centrale di garanzia per le pmi e aggiungiamo il finanziamento dello Stato attraverso Sace, che resta nel perimetro di Cassa depositi e prestiti, per le piccole e medie e grandi aziende», aggiunge Conte.

Ultimo aggiornamento: 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA