Dieselgate, coinvolta anche Porsche: maxi multa da 535 milioni di euro

Anche la Porsche paga dazio per lo scandalo dieselgate. Il tribunale di Stoccarda ha deciso che sborsare 535 milioni di euro come multa. La controllata del gruppo Volkswagen ha violato le norme sulle emissioni di gas di scarico a partire dal 2009, ha reso noto la procura del Baden-Wuerttemberg. I veicoli che montano motori diesel V6 e V8 non sono conformi ai requisiti previsti per legge nelle emissioni dei gas di scarico. Porsche ha accettato la multa. Si tratta di auto sportive che montano motori Audi, altra società del gruppo Vw finita nelle maglie dello scandalo sui gas di scarico. Già lo scorso autunno, infatti, le autorità di Monaco avevano condannato Audi a pagare una multa di 800 milioni di euro.

