Apple e Samsung, accordo: contenuti Mela su Android

Apple ha siglato un accordo con Samsung che porta i contenuti audiovisivi della Mela sui nuovi televisori "smart" dell'azienda coreana, prima produttrice al mondo di tv. In base all'intesa, a partire dalla primavera prossima i televisori di Samsung avranno a bordo l'applicazione di iTunes con cui i clienti Apple potranno guardare film e serie direttamente sullo schermo del salotto senza bisogno del dispositivo apposito, l'Apple Tv. L'accordo, che presumibilmente sarà seguito da ulteriori partnership con altri produttori di televisori, è un segnale dello spostamento di Apple - in difficoltà nelle vendite di iPhone soprattutto in Cina - dai dispositivi ai servizi. In questo settore l'azienda guidata da Tim Cook offre, accanto all'archiviazione sul cloud, l'accesso a musica, film e telefilm. Il segmento dei contenuti audiovisivi, già presidiato da realtà come Netflix e Amazon, è quello in cui la compagnia di Cupertino ha investito - secondo il Wall Street Journal - un miliardo di dollari nel 2018.



Nel giugno scorso la compagnia ha annunciato una partnership pluriennale con Oprah Winfrey, vera icona della tv americana. Nello stesso mese ha commissionato diverse serie per bambini ai creatori di «Sesame Street». Tra le altre produzioni che dovrebbero arrivare nel 2019 ci sono una riedizione in 10 episodi della serie «Amazing Stories», un adattamento della serie francese «Calls» e due serie drammatiche affidate a registi di peso: Damien Chazelle («La La Land») e M. Night Shyamalan («Il sesto senso»). Di peso sono anche alcuni attori, come Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, ingaggiate per una serie sul mondo dei presentatori tv.

