Will Smith rischia di perdere l'Oscar dopo il pugno a Chris Rock? Pressioni sull'Academy: «Violato il codice di condotta»

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock sul palco degli Oscar 2022 potrebbe avere conseguenze gravi. Qualcuno sta chiedendo all'Accademy che venga tolto a Will Smith l'Oscar come miglior attore dopo che ha schiaffeggiato il comico Chris Rock che stava presentando un premio sul palco colpevole di aver fatto una battuta sui capelli di Jada Pinkett-Smith, la moglie di Smith che da tempo soffre di alopecia. L'Accademia, nel suo codice di condotta, è nota per avere una visione molto debole della violenza di qualsiasi tipo. Al termine della cerimonia di premiazione, ha twittato: "L'Accademia non perdona la violenza in nessuna forma. Stasera siamo lieti di celebrare i nostri 94° premio Oscar, che meritano questo momento di riconoscimento da parte dei loro coetanei e amanti del cinema di tutto il mondo.'

Will Smith, la moglie Jada Pinkett e la perdita di capelli: «Sì, ho l'alopecia ma ho imparato a conviverci»

Il Codice di condotta

L'Accademia ha ristabilito il suo Codice di Condotta nel 2017 durante il Movimento Me Too. "L'appartenenza all'Accademia è un privilegio offerto solo a pochi eletti all'interno della comunità globale di registi", ha scritto l'amministratore delegato di AMPAS Dawn Hudson ai membri a seguito di vari scandali nel settore. Domenica sera, al Dolby Theatre, c'è stato un completo smarrimento nei momenti successivi all'aggressione con i presenti che inizialmente si chiedevano se il pugno fosse parte di una recita. Ci sono voluti alcuni istanti per capire cosa stesse succedendo: Rock era imperturbabile, ma il linguaggio colorato di Smith ha rapidamente confermato che non era affatto uno scherzo. Il pugno ha gettato l'intera trasmissione degli Oscar nel caos mentre i produttori sono stati freneticamente costretti a decidere come affrontare l'assalto in onda, con Smith che doveva ancora ricevere la sua statuetta come miglior attore.

In circostanze normali, Smith sarebbe stato quasi certamente portato via dalle guardie di sicurezza e scortato fuori dall'auditorium, ma lo schiaffo è arrivato pochi istanti prima dell'annuncio del premio per il miglior attore. Solo tre persone nell'edificio sapevano che Smith avrebbe ricevuto l'ambito premio, incluso il produttore dello spettacolo Will Packer e due contabili della Price Waterhouse Coopers che sovrintendevano alla tabulazione dei risultati degli Oscar prima che le buste vincenti venissero distribuite e aperte sul palco. I produttori sono stati quindi messi in una situazione impossibile su come affrontare l'assalto. Dopo lo schiaffo Smith si è seduto di nuovo accanto a sua moglie, mentre anche il produttore dell'intero spettacolo degli Oscar, Packer, è stato visto correre al tavolo di Smith per dirgli qualcosa. Anche la polizia di Los Angeles è stata informata di ciò che era accaduto sul palco, ma ha rivelato in seguito che non era stata presentata alcuna denuncia. Durante la pausa pubblicitaria, Will Smith è stato messo da parte e confortato da Denzel Washington e Tyler Perry.

Cosa è successo dopo l'aggressione

L'addetto stampa di Smith ha continuato a parlare con lui durante le ultime interruzioni pubblicitarie della trasmissione degli Oscar che sono state rapidamente inserite nella trasmissione mentre i produttori si occupavano del panico dietro le quinte. Nel backstage l'accademia ha detto ai giornalisti riuniti di non chiedere a nessuno degli attori presenti lo schiaffo visto in giro per il mondo, ma era tutto ciò di cui si parlava alle feste degli Oscar che si sono svolte dopo la fine dello spettacolo. Quindici minuti dopo l'aggressione, Smith, che sembrava scosso, ha ricevuto il più grande riconoscimento della sua vita quando ha ritirato il premio come miglior attore facendo un discorso in lacrime in cui ha tentato di collegare il suo sfogo al suo personaggio in King Richard come qualcuno che ha difeso la sua famiglia .Il regista Judd Apatow è rimasto sconvolto dal comportamento a cui ha assistito sul palco. «Avrebbe potuto ucciderlo. È pura rabbia e violenza fuori controllo. Hanno sentito un milione di battute su di loro negli ultimi tre decenni. Non sono una matricola nel mondo di Hollywood e della commedia. Ha perso la testa.'

L'amico Danzel Washington

Smith ha rivelato durante il suo discorso di accettazione che Washington gli aveva detto "che era nel suo "momento più alto, quello è quando il diavolo viene per te". 'In questo business, devi essere in grado di avere persone che ti mancano di rispetto. Devi sorridere e fingere che vada bene", ha detto Smith.

Nessuna denuncia

L'amministratore delegato dell'Academy, Dawn Hudson, ha evidenziato i valori che l'Academy apprezzava all'apice del movimento Me Too, tra cui "la promozione di ambienti favorevoli e il rispetto della dignità umana". 'Oltre a raggiungere l'eccellenza nel campo delle arti e delle scienze cinematografiche, i membri devono anche comportarsi eticamente sostenendo i valori dell'Accademia di rispetto per la dignità umana, l'inclusione e un ambiente favorevole che promuova la creatività. 'Non c'è posto nell'Accademia per le persone che abusano del loro status, potere o influenza in un modo che viola gli standard riconosciuti di decenza. L'Accademia è categoricamente contraria a qualsiasi forma di abuso, molestia o discriminazione sulla base di genere, orientamento sessuale, razza, etnia, disabilità, età, religione o nazionalità. Il Consiglio dei governatori ritiene che questi standard siano essenziali per la missione dell'Accademia e riflettano i nostri valori", ha spiegato Hudson in una dichiarazione riportata da Variety.

Legalmente, Smith potrebbe averla fatta franca. Nella tarda notte di domenica, la polizia di Los Angeles ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che non era ancora stata presentata alcuna denuncia alla polizia. "Le entità investigative della polizia di Los Angeles sono a conoscenza di un incidente tra due persone durante il programma degli Academy Awards. L'incidente ha coinvolto un individuo che ha schiaffeggiato un altro. La persona coinvolta ha rifiutato di sporgere denuncia ai carabinieri. "Se la parte coinvolta desidera un rapporto di polizia in un secondo momento, la polizia di Los Angeles sarà disponibile per completare un rapporto investigativo."

Le sanzioni in passato

L'Accademia ha preso provvedimenti contro alcuni membri in passato. Il magnate caduto in disgrazia Harvey Weinstein è stato privato della sua appartenenza all'organizzazione dopo essere stato dichiarato colpevole di decenni di comportamento sessuale scorretto, comprese le accuse di stupro. Nel 2017, Greg P. Russell, un mixer audio di 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, è stato privato della sua nomination all'Oscar dopo essere stato sorpreso a telefonare ai suoi colleghi membri dell'Academy's Sound Branch "per informarli del suo lavoro su la pellicola. Le chiamate sono state una "violazione diretta di un regolamento della campagna che vieta il lobbying telefonico", afferma una dichiarazione dell'Accademia. Nel 2014, la canzone Alone Yet Not Alone del film poco conosciuto con lo stesso nome ha ricevuto la revoca della nomination per la migliore canzone originale dopo che il compositore Bruce Broughton, membro dell'Accademia ed ex governatore, ha contattato via e-mail gli altri membri del ramo, infrangendo le regole dell'Accademia.