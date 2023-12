Ballando con le Stelle, Wanda Nara con un occhio nero e la sorpresa di Icardi: ecco cosa è successo

Un grave infortunio e una settimana difficile quella di Wanda Nara. Una delle concorrenti più promettenti di questa stagione di Ballando con le Stelle.

Ma cos’è successo nella semifinale del programma alla moglie di Icardi?

Icardi e i figli sono volati in Italia per sorprendere e supportare Wanda Nara nella penultima puntata.

La sorpresa ieri in sala prove, stasera è stata mandata in onda la clip con la reazione commossa della concorrente.

Ma questa non è stata una settimana facile per la “ballerina”; durante le prove col suo maestro di ballo Pasquale La Rocca, Wanda è caduta sbattendo la testa sulla sbarra. Poi la foto sui social con un occhio nero insieme alla figlia, in descrizione si legge: «Sorpresa a Roma, mamà in semifinale»

Nara ha più volte ribadito nei precedenti episodi, l’importanza e l’amore smisurato verso il marito e i figli. Già all’inizio di questa puntata, esibitasi nei panni di un elfo si dirige verso i figli e il marito. Poi la raggiungono sul palco.

«Sono stati bravi» il commento dei bambini, poi Mauro Icardi prende il microfono: «Sappiamo che per lei questo è molto importante, ieri siamo venuti a farle questa sorpresa perché ho avuto la possibilità di venire, è stato fatto il campionato e mi hanno dato un giorno libero. Non siamo riusciti in questi tre mesi perché ho avuto le partite, ma oggi volevamo sostenere lei e Pasquale, li sosteniamo tutte le sere, anche se da lontano li vediamo sempre».

A moderare è Milly: «Loro sono stati soprannominati i “Paccuanda, sono una coppia particolare».

Segue l’intervento scherzoso della Lucarelli: “Tanta solidarietà a Wanda perchè vive questo dramma di avere come partner sulla pista Pasquale e poi Mauro nella vita. Ti sono vicina, sei circondata da brutti

«Quando ho conosciuto Pasquale gli ho detto “hai tanto di Mauro”, è un po’ una cosa degli sportivi».

A prendere la parola poi è Alberto Matano: «Davvero formidabile, una grande donna, una grande mamma e una grande ballerina. Anche tu sei un super papà è vero o no?»si rivolge a Icardi che risponde così: «Faccio quello che riesco, sapevamo che per lei era molto importante questo. All’inizio del programma lei era stata, molto conosciuta per essere mia moglie e non si era mai visto quello che è lei. Io sono il marito suo».

Poi le figlie si avvicinano al tavolo della giuria e alzano due palette con voto 10 verso la loro mamma.

Ed è qui che Wanda presenta Mauro alla Lucarelli, lui le fa il baciamano poi il commento di Selvaggia:«Mi piace questo condividere di Wanda, è una norma generosa» ha detto Selvaggia

Incerto è invece Icardi: «Non lo so».

«Abbiamo gli stessi gusti» risponde Wanda Nara divertita.