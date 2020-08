Vittorio Sgarbi sbotta in diretta da Adriana Volpe a Ogni Mattina: «Chi ca*** sei tu? Nullità». Gelo in studio. Il critico d'arte è stato ospite nel programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola su TV8, ma durante l'intervista l'intervento di un opinionista l'avrebbe fatto andare su tutte le furie.

Vittorio Sgarbi, battuta omofoba in tv: «Sei una nullità, ti piacciono gli uomini?»

Sgarbi senza freni su scuola e mascherine: commissione sospesa per turpiloquio

Come riporta Il Giornale, il diverbio è nato con il giornalista Alessio Poeta durante un dibattito sul mondo femminile. Poeta non avrebbe condiviso le posizioni di Sgarbi e avrebbe commentato: «Se penso che con le tasse che pago contribuisco al suo stipendio, cambierei Paese». A quel punto, il critico d'arte sarebbe esploso: «Ma tu chi ca*** sei? Sei qua a fare polemica apposta, ti stai agitando per dire stupidaggini col cervello inesistente che hai. Sei una nullità. Lo stipendio di cui parli non lo paghi tu. Capra assoluta».

A quel punto, Adriana Volpe avrebbe tentato di sedare gli animi, senza riuscirci. Alessio Viola allora avrebbe provato a prendere in mano la situazione, scatenando però un'altra reazione di Sgarbi: «Ma tu te lo meriti lo stipendio? Ma che conduttore sei? Perché te lo meriti se sei un conduttore del cazzo. Farete un po' più ascolti rispetto a quello che fate di solito, vi restituisco quello che mi avete dato».



