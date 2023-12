Vittoria Ricci, chi è la figlia di Antonio che lavora a Striscia: «Sono raccomandata e devo farmi valere il triplo. Il tapiro ad Ambra? Perché no»

Da nove anni, Vittoria Ricci, 35 anni, secondogenita del papà di Striscia la notizia Antonio Ricci, lavora al «Tg satirico più seguito d'Italia».

Raccomandata? «Certo! È la verità! Ma essendo la figlia del capo, ho dovuto lavorare il triplo per ottenere la fiducia di chi collabora con lui da più di 30 anni», confessa al Corriere della Sera. «Io lavoro per papà - spiega - non sono dipendente Mediaset. E faccio da trait d'union tra produzione e autori. Sono la tuttofare. Gira perfino una mia foto che pulisco i pavimenti».

I conduttori preferiti

Tra i conduttori preferiti le piacciono i nuovi, Sergio Friscia e Roberto Lipari. «Naturalmente - ammette - sono affezionata a Ezio ed Enzino. E ho un debole per Gerry Scotti. Per Staffelli poi ho una perversione! Negli spot per i 30 e i 35 anni di Striscia, che ho curato io, l'ho fatto vestire da donna!».

Il tapiro ad Ambra

Sul tapiro consegnato ad Ambra dice: «Giusto? Certo! Perché no? Un paio di mesi prima lo avevamo consegnato a Diletta Leotta, che era in crisi con il compagno: nessun polverone. Jolanda, la figlia, mi ha fatto tenerezza nel video in cui disse: "Io sono la figlia brutta". Ma rispetto a chi? A me sembra bella».

Baglioni

E con Baglioni com'è finita? «È incredibile che il libro "Tutti poeti con Claudio" in cui Striscia mostra le somiglianze tra le sue canzoni e i testi di altri sia ancora sotto sequestro! Dal nostro sito era stato scaricato più delle copie vendute del Premio Strega».

Il caso Giambruno

Vittoria giura di non sapere dei fuorionda di Giambruno? «Non sapevo niente, e... l'ho trovato stupendo. Il papà ha sempre delle sorprese per tutti. Si diverte ancora a fare il suo lavoro!».

Vita privata

La figlia di Ricci confessa di non avere un fidanzatao poi scherza: «Avrei dovuto ascoltare Fernanda Pivano, quando mi diceva che dovevo sposarmi con uno ricco, farmi mantenere e non lavorare né studiare mai».