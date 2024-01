Virginia Raffaele imita Beatrice Venezi, è polemica. Il ministro Sangiuliano: «Nessuna pressione»

Virginia Raffaele imita la direttrice d’orchestra e consulente del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, Beatrice Venezi, nel programma «Colpo di luna» in onda su Rai1. «Se fossi una persona antipatica il ministro della Cultura Sangiuliano non mi avrebbe nominato consigliere per la musica per il suo ministero e per questo lo ringrazio».

Colpo di Luna, stasera in tv la seconda puntata dello show di Virginia Raffaele: ospiti e anticipazioni

«Il mio compito è quello di diffondere la cultura della musica a chi, per ignoranza, per scarsa educazione o incompetenza ne è totalmente allo oscuro.