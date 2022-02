Vinicio Capossela, chi è il cantante che duetterà con Giovanni Truppi sul palco dell'Ariston

Vinicio Capossela questa sera salirà sul palco dell'Ariston al fianco di Giovanni Truppi per interpretare la cover di "Nella mia ora di libertà" di Fabrizio de Andrè nella serata dedicata alle cover di Sanremo 2022. Classe 1965, Vinicio un celebre cantautore italiano, autore del celebre brano "che coss'è l'amor", colonna sonora di "tre uomini e una gamba" con Aldo Giovanni e Giacomo e vincitore di ben 4 targhe Tenco e un riconoscimento Tenco alla carriera. La sua musica è un mix di generi, capace di spaziare dal Folk, alla pizzica fino ai tenores sardi e alla world music.

Chi è Vinicio Capossela stasera a Sanremo 2022

Vinicio Capossela è un artista, cantautore, polistrumentista e uno scrittore. Nato il 14 dicembre del 1965 ad Hannover, in Germania, da genitori originari dell'Irpinia è cresciuto a Scandigliano in provincia di Reggio Emilia, dove tutt'ora ha la residenza. Dopo il debuutto nei circuiti underground dell'Emilia-Romagna, viene notato da Francesco Guccini e esordisce nel 1990 con "All'una e trentacinque circa", che si aggiudica la Targa Tenco per la migliore opera prima. Ha pubblicato 11 album. Tra i suoi brani più celebri "Che Coss’è L’Amor", colonna sonora di Tre Uomini E Una Gamba con Aldo Giovanni e Giacomo, Il Ballo Di San Vito, Scivola Vai Via e Il Povero Cristo. Tra i momenti più discussi il duetto con il discusso "Young Signorino" sulle note di + Peste rivisitazione della traccia presente in Ballate Per Uomini E Bestie (2019).

Scrittore e artista impegnato anche al cinema

Oltre a cantautore e musicista Vinicio Capossela è un artista che spazia anche in altri linguaggi, dalla scrittura al cinema. è autore di 6 libri, di cui l'ultimo Eclissica è uscito nel 2021, mentre "il paese dei Coppoloni" è dedicato alla sua terra natia, Calatri, in Irpinia, in valle dell'Ofanto (a cui ha dedicato anche album, Canzoni della Cupa, 2016). Al ciema, ha recitato in Dieci Inverni di Valerio Mieli, e insieme ad Andrea Segre ha sceneggiato il docufilm "Indebito" che racconta la terribile crisi finanziaria in Grecia.