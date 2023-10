Veronica Gentili debutta a Le Iene e saluta Belen Rodriguez: «Prometto che tornerà»

Debutto a Le Iene per Veronica Gentili.

La prima puntata del programma condotto dalla giornalista, ex conduttrice di Controcorrente, e da Max Angioni è stata aperta dalla musica dei The Kolors. Veronica, per l'ingresso in scena, ha optato per l'intramontabile total black, riprendendo il colore della "divisa ufficiale" del programma, che prevede tailleur, camicia e cravatta. La giornalista ha scelto un top con scollatura all'americana e colletto leggermente rialzato, fiocco sulla nuca e schiena parzialmente nuda.

Il saluto a Belen

Veronica Gentili a metà puntata ha rivolto un pensiero a Belen Rodriguez. «Voglio fare una cosa che non ho fatto prima, voglio salutare con affetto la persona che mi ha preceduto sul palco e che ha condotto Le Iene per oltre un anno, Belen Rodriguez». Dopo un caloroso applauso dal pubblico, Max Angioni è intervenuto con uno sketch nel quale, guardando la telecamera, ha confessato alla showgirl argentina di sentire la sua mancanza: «Ciao Belen, mi manchi, vorrei salutarti in maniera professionale. Belen ti bacio». «Torna a trovarci, ti prometto che torna», ha concluso la Gentili prima di lasciare spazio ad un nuovo servizio.

La conduzione lontana dal gossip

Proprio con il nuovo approccio giornalistico, Veronica Gentili andrà a rompere la lunga tradizione di donne di spettacolo alla guida de Le Iene. Da Alessia Marcuzzi a Ilary Blasi fino a Belén Rodríguez, tutti volti che sono stati investiti dal mondo del gossip, una sorta che la nuova conduttrice vuole evitare in ogni modo – memore dei rumor su Marco Travaglio – («Io perseguo tutto il perseguibile per far sì che questo non accada. Lo dico evitando qualsiasi paragone con chi è venuto prima, trattandosi di donne di spettacolo e intrattenimento, che erano già molto al centro dell’attenzione») mettendo solo la propria professionalità giornalistica al servizio del programma: «Io in questi anni ho sempre lavorato in ambito giornalistico, tenendo la mia sfera affettiva separata da quella pubblica e conto di continuare a farlo».