Uomini e Donne, oggi (giovedì 16 marzo) la scelta di Federico Nicotera: le anticipazioni (e gli spoiler)

Anticipazioni Uomini e Donne. Oggi è il grande giorno che molti telespettatori aspettavano. Oggi, giovedì 16 marzo verrà mandata in onda la scelta di Federico Nicotera. A rivelarlo è la pagina ufficiale del programma. Dopo sei mesi di trono il giovane 25enne romano ha deciso con chi uscire dallo studio di Maria De Filippi. Al suo cospetto Alice Barisciani e Carola Viola Carpanelli per mesi si sono contese le attenzioni dell'ingegnere tra baci e lacrime.

Uomini e Donne, oggi la scelta di Federico

La registrazione della puntata che verà mandata in onda dalle 14.45 oggi su canale 5 è stata registrata il 7 marzo come anticipato da Lorenzo Pugnaloni, sulla sua pagina instagram “uominiedonneclassicoeover”. Sappiamo che la scelta del giovane dagli occhi blu, e ormai non è più uno spoiler, è caduta sulla ribelle (quanto dolce) Carola. Ha usato un pupazzo con una scritta: «Sei la mia scelta». Lei ha detto si. I fan ora seguono h24 le pagine Instagram dei due ragazzi a caccia di ulteriori dettagli su come sta proseguendo la relazione.