Uomini e donne, Tina Cipollari in quarantena: opinionista da casa via webcam

Tina Cipollari, opinionista in quarantena a “Uomini e donne” non rinuncia a partecipare al dating show di Maria De Filippi e, grazie alla tecnologia, interviene comunque in collegamento via webcam.

Nella registrazione della puntata effettuata il 1 novembre 2020 infatti l’opinionista tv è intervenuta in collegamento dalla suo appartamento romano. Tina Cipollari, come ha spiegato, è entrata in contatto con una persona che è poi risultata positiva al Coronavirus ed è in isolamento fiduciario.

L'isolamento non ha fermato quindi la Cipollari, che via telematica è comunque stata presente per dare i suoi consigli e per “prendersela” con l’acerrima nemica Gemma Galgani. A mancarle quindi non saranno i colleghi di trasmissione, ma probabilmente il fidanzato Vincenzo Ferrara, che risiede a Firenze, dove lavora, e che lei spesso (impegni di lavoro permettendo), va a trovare.

Ultimo aggiornamento: 20:09

