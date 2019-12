Uomini e donne, Gemma Galgani in lacrime dopo la lite di Juan Luis: «Se c'è un blocco è meglio saperlo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Juan Luis Ciano e Armando Incarnato scatenano lo studio di Uomini e donne programma condotto da Maria De Filippi, e il loro scontro travolge anche l'ormai storica dama, acerrima nemica di Tina Cipollari, che scoppia in lacrime.A dare la stura l’intervento del cavaliere nella discussione fra Armando e Veronica: “Mi dispiace – ha osservato - è che poi si fanno degli appunti sulla mia storia con Gemma, che si vogliono dare insegnamenti quando non c'è nulla da insegnare”.Juan ribatte ma Armando chiama in causa il suo comportamento con la Galgani: “Guardati negli occhi, quando parli! Esci con le donne e poi vieni qui dentro a corteggiare Gemma! Ho una chat con una donna di Firenze a cui hai detto: “Vieni a casa mia altrimenti vengo io da te!”...”.Alla risposta del diretto interessato, che ha parlato di amicizia, Incarnato non ha creduto: “Tu pensi di abbindolare tutti con le parole! Hai un'amicizia con una che non conosce e vuole andare a casa sua! Sei finto e viscido!”.Interviene Gemma che chiede conto, Juan Louise rimane sulla sua posizione, mentre Armando spinge la Galgani contro di lui. Gemma scoppia in lacrime, con ina che si schiera contro di lei e ammette: “Il fatto che lui non vada oltre, effettivamente, mi fa avere dei pensieri. Se c'è un blocco, c'è anche un motivo. È meglio saperlo”.