Ucraina, all'indice Guerra e Pace nelle scuole: al posto del capolavoro di Lev Tolstoj un corso per non saltare in aria sulle mine

Addio battaglie di Austerlitz e della Moscova, sostituite da quelle di Mariupol e di Karchiv. Addio all'epica moderna di Guerra e Pace, addio alle 1.400 pagine che Lev Tolstoj scrisse nella seconda metà del 1800: nelle scuole dell'Ucraina, quelle che continua a funzionare per gli alunni non sfollati all'estero, lo studio del capolavoro russo è stato sostituito "provvisarimente" da un rapido corso anti - mine. Un corso per impedire ai più giovani di saltare in aria sugli ordigni disseminati dalle truppe di Mosca anche nelle forme più odiose o vigliacche, quelle che prevedono l'uso di giocattoli o di oggetti di uso comune per nascondere l'esplosivo. E, certo, bisogna mettersi nei panni degli ucraini aggrediti e bombardati, ma certo è amara quest'opera di revisione dei programmi scolastici che mette all'indice Guerra e pace, bollato tout court come "libro filo-russo" e tanti saluti all'anima di Tolstoj.

Guerra e pace all'indice

Il conflitto ha cambiato le regole pure tra i banchi e gli studenti e ha spinto ad una revisione delle materie e dei testi, ha annunciato il viceministro dell'Istruzione e della scienza, Andriy Vitrenko, parlando alle televisioni del Paese. Aspetti pratici della "difesa della patria", esclusione di testi che celebrano l'esercito russo e nuove prospettive sull'insegnamento della storia: questi i punti centrali del lavoro messo a punto da gruppi di specialisti e che dovrà essere presentato entro il 15 giugno.

Fra le priorità, ha spiegato Vitrienko, come riporta l'agenzia Ukrinform, c'è il "rafforzamento dell'orientamento pratico" nell'insegnamento della difesa della patria, per far fronte alle emergenze create dall'invasione russa. "Ci sarà un blocco relativo alle azioni contro le mine - ha dichiarato il viceministro - per rendere i bambini consapevoli del fatto che non si possono toccare e che sono pericolose". A scomparire dalle classi, probabilmente, sarà invece il classico romanzo di Tolstoj: 'Guerra e pace' "non si studierà in Ucraina. Tutto ciò che canta le gesta delle truppe degli orchi scomparirà dai programmi di letteratura straniera", ha affermato Vitrienko. Più in generale, sulla permanenza di autori russi nei programmi "la discussione è ancora in corso".

Quello che è certo è che il programma di letteratura sarà aggiornato. Il viceministro ha anche anticipato cambiamenti nella metodologia dell'insegnamento della storia: "Il rapporto tra la nazione ucraina e l'impero russo sarà scritto sulla base della verità storica". Il ministero dell'Istruzione sta prendendo in considerazione l'ipotesi di pubblicare nuovi libri di testo. E si stanno cercando di individuare i luoghi da usare come rifugi antiaerei per gli studenti.