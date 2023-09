Terra Amara, anticipazioni del 12 settembre: Mujgan chiede aiuto a Zuleyha per rapire Karem Ali

Torna alle 14.10 su canale 5, oggi martedì 12 settembre 2023, un'avvincente puntata di Terra Amara. Vediamo dunque cosa dicono le anticipazioni. Mujgan è in preda alla disperazione perché Yilmaz l'ha separata da Kerem Ali. Quei pochi minuti in cui ha visto il piccolo non le sono bastati. Sempre più confusa chiede aiuto alla sua peggior rivale Zuleyha; quest’ultima, essendoci già passata, non se la sente di voltarle le spalle. Così, l'ex sarta raggiunge il ranch, dove chiede a Nazire di affidarle il secondogenito di Yilmaz affinché possa farlo giocare con il fratello, Adnan; l'Altun aggiunge anche che l'imprenditore è d'accordo.

Terra Amara, anticipazioni del 12 settembre

Ma gli equivoci non finiscono. Nel frattempo la nonnina Azize, in preda a uno dei suoi stati confusionali, trova l’anello che Rashit aveva nascosto nella serra per Fadik. L’anziana crede che si tratti di un dono per lei e se lo mette al dito. Non appena si rende conto dell’enorme equivoco, Rashit tenta di riprenderselo in tutti i modi possibili, ma viene visto da Sevda. Quest’ultima pensa che l’operaio volesse rubare l’anello, equivoca il tutto, quindi non esita un solo momento a licenziarlo.