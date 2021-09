"Tale e Quale Show", Stefania Orlando-Lady Gaga conquista tutti (ma Cristiano Malgioglio la critica)

Stefania Orlando conquista “Tale e Quale Show”. L’ex gieffina Stefania Orlando è stata impegnata in “Million Reasons” di Lady Gaga, e la sua interpretazione è piaciuta molto ai giudici. Unica voce di critica quella di Cristiano Malgioglio, che però viene fischiato dal pubblico.

"Tale e Quale Show", Stefania Orlando-Lady Gaga conquista tutti

Loretta Gocci si congratula per l’interpretazione a “Tale e quale show” di Stefania Orlando con “Million Reasons” di Lady Gaga: «Ottimo – ha spiegato - è un pezzo difficile, solo voce e interprete. Sei stata molto brava, la cosa più somigliante è stato l’inciso, un eccellente lavoro». Segue il secondo giudice Giorgio Panariello che scherza sulla chitarra in playback: «Come spesso accade in questo programma abbiamo delle soprese. Il pubblico magari non conosceva le sue dote canore, che sono evidenti. Faccio dei complimenti anche alla chitarra, che non veniva toccata ma produceva comunque le note».

Più critico Cristiano Malgioglio, che però viene fischiato dal pubblico che non è d’accordo con le sue parole: «Ho incontrato Lady Gaga più volte. Una volta aspettavamo una macchina insieme e io avevo un ghiacciolo in mano, lei me lo ha chiese e io glielo ho dato. Per quanto riguarda la mia amica Stefania Orlando, ci sono state delle piccole stonature perché è un pezzo davvero molto difficile, Paparazzi sarebbe stata più semplice. Lei è arrivata con le note alte ma con difficoltà... Comunque complimenti».