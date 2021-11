Striscia la Notizia, Lipari e Friscia: «Salutiamo tutti gli haters». E il pubblico applaude: «Finalmente dei conduttori capaci»

«Salutiamo tutti gli haters che ci seguono». Parte così la nuova avventura di Roberto Lipari e Sergio Friscia, conduttori di Striscia la Notizia all'esordio questa sera su canale 5. Una coppia esilarante di comici «Made in Sicily» che già alla vigilia prometteva di far sorridere il pubblico, com'è nello stile della trasmissione, ma anche di far riflettere. Una coppia del tutto inedita che ha dato il cambio a quella composta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Striscia la Notizia, arrivano Friscia e Lipari: «Ma non saremo... TELEVISIONE Striscia la Notizia, «razzista»? Il Gabibbo mostra un... IL CASO Striscia la Notizia, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada lasciano...

Non si tratta di un vero e prioprio debutto per Sergio Friscia, da 10 anni inviato del Tg satirico e già lo scorso anno alla guida di «Striscia la Notizia» insieme con un altro comico palermitano, Salvatore Ficarra, mentre dal 2019 Roberto Lipari è un inviato fisso del programma.

#striscialanotizia Finalmente #Striscia è tornata guardabile, con conduttori che non si credono comici, lo sono e sanno presentare un programma di questo tipo. — AtomiX (@DNA_YIHI) November 3, 2021

Nuovi conduttori, e il pubblico applaude

«Finalmente dei conduttori capaci», twitta un utente soddisfatto del cambio al timone della trasmissione. «Questi si che sono conduttori daje», ribatte un altro telespettatore. «Finalmente #Striscia è tornata guardabile, con conduttori che non si credono comici, lo sono e sanno presentare un programma di questo tipo».

#Striscialanotizia questi si che sono conduttori daje — Mike bomber (@INTER281) November 3, 2021

«Sono nuovi, sono belli (sì, insomma) vengono dalla Sicilia, sono divertenti tanto, tanto tanto. Sono la nuova coppia di conduttori di #StrisciaLaNotizia, no? Sergio Friscia e Roberto Lipari, in bocca al lupo!», si legge ancora. In sostanza il nuovo duo è promosso.