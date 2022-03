Stephen King con la maglia dell'Ucraina: «Putin inespressivo»

«Di solito non pubblico foto di me stesso, ma oggi è un'eccezione». Stephen King, celebre scrittore horror, ha pubblicato una sua foto su Twitter con una maglia pro-Ucraina. Nei giorni scorsi l'autore americano aveva detto: «Putin ha una faccia stranamente inespressiva. Impermeabile. Non si può dire cosa stia succedendo dietro quegli occhi». Stephen King aveva commentato le espressioni del presidente della Russia alla luce del conflitto con l'Ucraina. Centinaia i commenti al tweet del romanziere, tra cui quello della figlia di Frank Sinatra, Nancy: «Onestamente credo che abbia perso il senno», è l'opinione della cantante.

