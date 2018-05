Stefano De Martino, dopo l’Isola la promozione: professore di danza moderna ad “Amici” al posto di Garrison

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA – Sembra in arrivo una nuova promozione perche diventa. L’ex ballerino di “Amici” ed ex marito di Belen Rodriguez infatti da coach della scuola di “Amici” di Maria De Filippi è volato in Honduras per indossare i panni di inviato dell’ultima edizione all’Isola dei Famosi. La prova è stata superata con disinvoltura ed ora Maria De Filippi starebbe pensando a un ulteriore passo avanti nella sua carriera.Secondo “Nuovo tv” infatti potrebbe diventare professione di danza moderna del talent di casa Mediaset, prendendo il post di Garrison, ormai figura storica della trasmissione: “Pare che Maria De Filippi - fa sapere la rivista - sia intenzionata ad annoverare il suo ex allievo come professore di danza moderna. Chissà, forse al posto di Garrison Rochelle: il coreografo texano comincia a mostrare un po’ di stanchezza”.