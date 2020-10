Stefania Orlando, confessione dolorosa al Gf Vip: «Non ho voluto figli, ora però ho paura»

Grande Fratello Vip, la dolorosa confessione di Stefania Orlando: «Non ho voluto figli, ora però ho paura». Il percorso della Orlando all'interno della casa è in continua evoluzione. Sempre pacata ma allo stesso tempo punto fermo per i tutti i concorrenti.

In settimana Stefania Orlando s'è lasciata andare ad una confessione molto intima, ovvero quello di non aver voluto diventare madre. Durante la diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini le ha chiesto di parlare di questa sua scelta.

«Forse sarei più popolare se dicessi che ho provato e non è accaduto - spiega commossa la Orlando - Io purtroppo non li ho voluti. Credo che una donna sia ugualmente completa anche senza avere un figlio. La mia unica paura è che Simone, mio marito, più avanti potrebbe desideralo e io non potrò».

