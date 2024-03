Squid Game, l'attore 79enne O Yeong-su condannato per molestie sessuali. «Ha toccato in maniera inappropriata una collega»

La storia è nota da tempo, ma solo ieri è arrivata la condanna. L'attore di Squid Game, O Yeong-su, è stato condannato per molestie sessuali e condannato a otto mesi di reclusione con sospensione della pena da un tribunale della Corea del Sud.

L’attore 79enne, con due capi d’accusa di molestie sessuali risalenti al 2017 (avrebbe «toccato in maniera inappropriata»), ha sempre negato le accuse e venerdì ha annunciato ai giornalisti che farà ricorso contro la decisione: ha 7 giorni per farlo, altrimenti la sentenza verrà confermata. La sezione di Seongnam della Corte distrettuale di Suwon gli ha ordinato di frequentare un programma di trattamento della violenza sessuale.

Il caso molestie dell'attore di Squid Game

La controversia sulle accuse di molestie sessuali lo ha costretto ad abbandonare un film in uscita in Corea del Sud, ha spiegato l'agenzia di stampa Reuters. L'attore, diventato famoso a livello internazionale dopo aver recitato nella serie Netflix Squid Game, ha interpretato il personaggio di Oh II-nam nella prima stagione (il giocatore "001") vincendo anche il premio come miglior attore non protagonista ai Golden Globe per il suo ruolo, diventando il primo sudcoreano a vincere il premio.