Shannen Doherty, la lotta contro il tumore: «Metastasi al cervello, ho paura». E posta il video della tac su Instagram

Shannen Doherty è malata di tumore da diversi anni: era il 2015 quando, per la prima volta, rivelò di avere sconfitto la malattia. Poi, nel 2020, l'attrice di Beverly Hills era tornata a parlare del cancro dicendo che, purtroppo si era ripresentato e che l'unico suo desiderio era quello di trascorrere quanto più tempo possibile con la mamma, il marito e gli amici. Proprio nelle scorse ore, tramite un post su Instagram, Shannen ha rivelato che a gennaio le hanno trovato una metastasi al cervello, diagnosi che l'ha spaventata moltissimo.

Il post Instagram di Shannen Doherty

Maschera per la tac sul viso, un raggio che a intermittenza lo illumina e lacrime che le scendono dagli occhi. Sono queste le prime immagini del video che Shannen Doherty ha postato su Instagram e che la ritraggono durante la preparazione per la tac. L'attrice ha scritto: «Il 5 gennaio la mia tac ha mostrato metastasi nel mio cervello.

Il video di ieri mostrava il processo per adattarsi alla maschera che si indossa durante le radiazioni al cervello. Il 12 gennaio ha avuto luogo il primo ciclo di radiazioni. La mia paura in questa clip è evidente. Sono estremamente claustrofobica e in più ci sono molte cose che stanno accadendo nella mia vita. Sono fortunata perché ho ottimi dottori come il dottor Amin Mirahdi e gli straordinari tecnici del Cedar Sinai. Ma quella paura… la confusione…ecco come può apparire il cancro».

Il difficile momento di Shannen Doherty

Shannen Doherty sta vivendo un periodo molto difficile della sua vita e l'unico suo desiderio, come più volte ha dichiarato sui social, è che si possano fare ulteriori passi avanti nella lotta contro il tumore. Inoltre, alcuni mesi fa, l'attrice si è separata dal marito Kurt Iswarienko che, secondo alcune indiscrezioni, l'avrebbe tradita.