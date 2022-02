Serena Enardu, chiamata al 118 e ricovero in ospedale: «Sono svenuta, per fortuna c'era Elga»

Paura per Serena Enardu, che si è sentita male ed è stata ricoverata alle 5 di questa mattina. Provvidenziale l'aiuto di sua sorella Elga, che fortunatamente si trovava con lei e ha potuto chiamare i soccorsi. Non si conoscono i dettagli e il perché si sia sentita male, ma entrambe hanno raccontato ai followers sui social cosa è accaduto all'alba.

Serena Enardu, il malore

Serena è stata ricoverata nell’ospedale Brotzu di Cagliari. «Ieri sono stata male e alle 5 del mattino sono svenuta. Per fortuna con me c’era Elga che ha chiamato il 118», ha raccontato l'ex compagna di Pago nella didascalia di un selfie in ospedale con su scritta la parola "ko".

La sorella gemella, intanto, ha ringraziato i fan per l'affetto e i messaggi. Poche ore fa ha spiegato di essere in attesa delle dimissioni di Serena e degli esiti degli accertamenti ai quali si è sottoposta.