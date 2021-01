Serena Enardu, bruciata l'auto della showgirl sarda: è già la seconda volta

La chiamata al 115 è arrivata intorno dopo le dieci di sera: auto in fiamme in via Livatinio, a Quartu Sant'Elena. I vigili del fuco sono arrivati pochi minuti dopo: la vettura, una Land Rover, era stata distrutta dalle fiamme, soprattutto nella parte anteriore. L'auto è di Serena Enardu, ex tronista e influencer sui social, nota per la sua storia d'amore di tormenti con Pago, storia andata in scena a «Temptation Island». Negli ultimi giorni Serena Enardu sui social aveva annunciato ai suoi followers che tra lei e il musicista c’è «un riavvicinamento».

Stando alle prime testimonianze prima del rogo si è sentito un boato. Sul luogo è stato trovato del liquido infiammabile. L'ipoteso che l'origine dell'incendio sia dolosa è rafforzata da un precedente. Non è la prima volta che la Enardu subisce un attentato: già ad agosto scorso le era stata distrutta un'auto, parcheggiata sotto casa. Sul luogo dell'attentato, nella notte, i carabinieri e gli agenti del commissariato di Quartu.

