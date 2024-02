Annalisa e Rose Villain con lo stesso vestito? La domanda fa impazzire i social: ma si tratta di due modelli diversi

Ma Annalisa ha lo stesso abito di Rose Villain? La domanda serpeggia sui social. Ma andiamo con ordine: siamo alla terza serata di Sanremo 2024 e Annalisa presenta Fiorella Mannoia.

Lo fa con un tubino argento accessoriato con camicia e le solite (ormai) autoreggenti. Un abito molto simile era stato sfoggiato da Rose Villain, presentatrice di ieri sera.

Annalisa e Rose, i due modelli sfoggiati a Sanremo

Ma è davvero lo stesso? La risposta è no: il look di Rose Villain era infatti firmato Gcds e, a parte la gonna a campana più ampia, anche il tessuto è diverso. Rose lo aveva sfoggiato semplicemente, senza top e senza calze. Quello di Annalisa è invece un modello Dolce&Gabbana, maison scelta dalla cantante per questo festival. Separate alla nascita? In realtà no.