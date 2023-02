Sanremo 2023, diretta prima serata: Ferragni con Amadeus e Morandi, ospiti Benigni e i Pooh. Attesa per Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente stasera in sala all'Ariston per la prima serata di Sanremo 2023. Lo ha annunciato Amadeus, spiegando che si stratta della «prima volta nella storia del festival» e definendo la presenza del capo dello Stato «un segno importante di vicinanza al mondo dello spettacolo». In sala all'Ariston per la serata di apertura del festival ci sarà anche Roberto Benigni.

