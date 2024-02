Sanremo 2025, Fiorello chiama Antonella Clerici: «Ti piacerebbe condurre il Festival con Cattelan?». E lei risponde così

Per Sanremo 2025 «noi tifiamo per la coppia Antonella Clerici e Alessandro Cattelan». Lo dice Fiorello che, di ritorno dalla trasferta sanremese insieme a Biggio, Casciari e tutta la banda di 'Viva Rai2!', riprende possesso del glass al Foro Italico: il cast al completo sfila sulle note della sigla di Jovanotti, srotolando uno striscione che richiama da vicino quello utilizzato per Sanremo e che recita «Pensati a Roma», davanti alla folla accorsa già dalle prime ore del mattino apposta per l'occasione.

La telefonata ad Antonella Clerici

Tra musica, balli e risate può ripartire così una nuova settimana con il Mattin Show dei record, che accoglie un'ospite d'eccezione, Antonella Clerici.

Angelina Mango

Altra ospite speciale di questa puntata post kermesse è stata la vincitrice di Sanremo 2024, Angelina Mango. «Dopo essere stata qui l'ultima volta, chiamai la mia agente convinta che Amadeus non mi avesse preso a Sanremo» confessa allo showman la vincitrice del Festival. «Tutto questo per qualcosa che mi dicesti all'epoca Fiore, su quanto Amadeus fosse pazzo a non avermi preso a Sanremo». Non si fa attendere la risposta di Fiorello: «Ma così è stato ancora più bello quando poi è effettivamente arrivata la conferma! Tra l'altro, la sera della finale, non appena ho letto sul cartoncino di Amadeus che saresti stata tu la vincitrice, avrei subito voluto gridarlo a tutti! Hai vinto anche il Tesoretto di 'Ballando con le stellè, che era lì, libero. Io comincerei a ragionare su un tour nei palazzetti…». La cantante però al momento non si sbilancia: «Una cosa per volta», replica sorridendo, poco prima di esibirsi live insieme al corpo di ballo di Viva Rai2!, mentre tutto intorno il pubblico si scatena sulle note del brano vincitore, 'La noià.