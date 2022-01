Sanremo 2022, i look degli artisti in gara tra conferme e sorprese

LOLNEWS.IT - Il Festival di Sanremo è l’evento nazional-popolare per eccellenza che racconta l’Italia non solo attraverso la musica ma anche nella scelta dei look degli artisti. Basti pensare ad Achille Lauro o La Rappresentante di lista – solo per citare alcuni recentissimi esempi – per capire quanto lo stile sia concorra a rafforzare il messaggio insito nei brani della kermesse. Per Sanremo 2022, la cui 72° edizione inizia il 1° febbraio, troviamo già un po’ di informazioni relative ai brand e agli stilisti che collaboreranno con big e nuove proposte, tra conferme e sorprese. Scopriamoli insieme (Foto: Kikapress/Mirelli/Patella/Goigest - Music: "Buddy" from Bensound.com)