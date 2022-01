Sanremo 2022, lite tra Donatella Rettore e Ditonellapiaga? Ecco cosa sarebbe successo dietro le quinte. Il gossip incalza

Sanremo 2022 deve ancora iniziare ma già si parla di liti. La trevigiana Donatella Rettore e la sua compagna d'avventura Ditonellapiaga avrebbero discusso. Secondo le notizie che circolano in rete infatti, dietro le quinte dell'Ariston mercoledì pomeriggio sarebbero volati stracci tra le due big in gara. Urla, grida e insulti e tutto per colpa del look.

La cantante 66enne di Castelfranco non gradirebbe alcune scelte di outfit fatti da parte della sua partner. A far alzare il gossip è stato il social media manager Angelo Napolillo, via Twitter, ha scritto che Donatella Rettore e Ditonellapiaga hanno avuto una lite durante le prove di Sanremo 2022. Ma perché? Ecco le parole dell’utente: «Pare che Ditonellapiaga e Donatella Rettore abbiano inaugurato l’Ariston con la prima furiosa lite di questa edizione. E pare sia colpa dello stylist di Donatella. Sembra che a quest’ultima i look della sua compagna d’avventura proprio non vadano a genio».

Sanremo 2022, lite tra la Rettore e Ditonellapiaga?

Ovviamente nessuna comunicazione ufficiale è arrivata dalle dirette interessate anzi, le due cantanti, hanno in serata poi condiviso una storia sui social, quasi come a voler mettere a tacere i rumors. Sembrerebbe infatti che non ci sia stato proprio alcuna lite tra Donatella e Ditonellapiaga, che anzi, sembrano avere una forte “Chimica”, come il titolo della loro canzone. Le due, infatti, hanno pubblicato una Instagram Stories nelle quali sono insieme, sorridenti e felici, annunciano l'arrivo del nuovo video del brano che le due porteranno a Sanremo. Nel frattempo i social sono impazziti all'idea della possibile scena avvenuta dietro al palco dell'Ariston e hanno cominciato a cinguettare frasi e video esilaranti. A dimostrazione che Sanremo è molto più della sola musica.

Leaked footage of Ditonellapiaga and Donatella Rettore backstage at Sanremo today pic.twitter.com/FyQEWN04Y6 — .mari(na). 💐 -5 (@teeramissoo) January 26, 2022

E c'è addirittura chi paragona questa (ipotetica) lite alla discussione che vide protagonisti Morgan e Bugo.

Chi ha detto che Donatella Rettore butterà Dito nella piaga di sotto dal palco e finirà l'esibizione da sola pic.twitter.com/u7P22ruRh5 — Future Neuralgia (@Neuralgiadeluxe) January 26, 2022

Che coppia...

Annunciata come la coppia più esplosiva del Festival di Sanremo, edizione 2022 in onda dal 1° al 5 febbraio, Donatella Rettore e Ditonellapiaga non deluderanno i telespettatori. Attrazione, sesso e chimica, appunto, che promette di diventare il tormentone delle prossime stagioni.

Cosa vedremo all'Ariston

«Dovete aspettarvi un grande spettacolo, una botta di energia. Noi siamo le più spudorate di un Festival spudorato”: ha promesso Donatella Rettore. Ditonellapiaga, invece, ha raccontato meglio il testo della canzone che sarà sul palco dell’Ariston: “Il brano è nato questa estate, da una sessione in studio con due autori. L’ho scritto rifacendomi a delle sonorità un po’ più vintage rispetto alla mia attualità. È nato questo testo provocatorio e divertente, ma anche ironico. Io e Donatella abbiamo chiuso il pezzo insieme ed è diventato ancora più speciale».