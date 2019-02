Sanremo 2019, domani al via. Rai: «Festival sovranista? Gli italiani sono artisti internazionali» Diretta

Festival

La prima serata si aprirà con Andrea Bocelli che torna sul palco del Teatro Ariston a 25 anni esatti dalla sua prima apparizione, quando, nel 1994 entusiasmò tutti con un'esibizione al pianoforte de «Il mare calmo della sera», che gli valse il primo posto tra le Nuove Proposte. Sempre al fianco della sua storica casa musicale Sugar, Bocelli ritorna a Sanremo con 90 milioni di copie vendute in tutto il mondo, una stella sulla Walk of Fame, e innumerevoli primati in tutto il mondo.

Tutto pronto per. Domani è la prima grande serata di quello che è stato definito un "Festival sovranista". Grandi ospiti, ma tutti italiani. La direttrice di Rai 1 Teresa De Santis ha ribadito: «Nessuno screzio con il direttore artistico Claudio Baglioni, il suo lavoro è di grandissima importanza. Ospiti solo italiani? L'autarchia non c'entra niente. I nostrio artisti ormai sono anche ospiti internazionali».Ladi presentazione delin diretta dalle 12.30. Si tratta della prima conferenza stampa quotidiana che accompagnerà la settimana di. Il Festival di Sanremo 2019 va in onda su Rai1 il 5, 6, 7, 8 e 9 febbraio 2019. Conducono