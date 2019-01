Sanremo, Baglioni presenta Bisio e Virginia Raffaele. E spunta il nome di Zalone

Il terzetto è fatto: Virginia Raffaele e Claudio Bisio formeranno con Claudio Baglioni il trio di conduttori del prossimo Festival di Sanremo, in programma dal 5 al 9 febbraio. Ma ogni sera il trio potrebbe anche trasformarsi in un quartetto.

Come il il Quartetto Cetra

«La prossima sarà l'edizione 69 del festival di Sanremo - dice Baglioni - Il 69 richiama la simmetria del sincronismo. Cerco sempre significati per le mie scelte, e dunque quest'anno sarà l'armonia al festival, come risultato, come approdo, come percorso per sposare elementi molto lontani tra loro». «Il 69 richiama anche lo ying e lo yang, l'avvicinamento degli opposti, che insieme formano l'accordo. Per questo ho voluto accanto a me fratello Sole e sorella Luna, Claudio Bisio e Virginia Raffaele», ha aggiunto Baglioni.

. E a mezza bocca si fa anche il nome di Checco Zalone come super ospite. «Non possiamo fare i nomi, ma i cognomi... Zalone», dice Claudio Bisio in conferenza stampa. «Sta girando in Kenya, vediamo se torna in tempo».