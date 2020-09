Vita in Diretta, Sandra Milo diserta il collegamento. Marcello Masi: «Sta bene?»

Vita in Diretta, Sandra Milo non si presenta in collegamento. Marcello Masi incredulo: «Che fine ha fatto?». Oggi, durante il consueto appuntamento con la coppia di inviate soprannominate le "Occhi di Gatto", ovvero Sandra Milo e la figlia Debora Ergas, è accaduto qualcosa di strano.

Era previsto un collegamento da Caorle, in Veneto, ma in diretta si è presentata solo Debora Ergas. «Che fine ha fatto Sandra?», chiede Masi. Replica la figlia: «Non poteva essere qui, ma non posso dire niente... Domani sarà lei a svelare tutto...». Il mistero s'infittisce e Masi incalza la giornalista: «Ma sta bene almeno?». Conclude Debora Ergas: «Sta benissimo... domani spiegherà tutto». Staremo a vedere.

